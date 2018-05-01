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Создатель «Открой Рота» провёл «Монстрацию» в Китае

 1 мая, 15:02
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Создатель «Открой Рота» провёл «Монстрацию» в Китае
фото предоставлено организаторами «Открой Рот», видео со страницы михаила фаустова в Facebook

Михаил Фаустов с коллегами устроили шествие на улицах Хэйхе — вовремя уехать оттуда не позволила местная таможня.

Сегодня, 1 мая, в Новосибирске должен пройти финал конференции «Сибирь» чемпионата по чтению вслух «Открой Рот». Его отец-основатель Михаил Фаустов на этот раз должен был войти в состав жюри и оценивать читчиков. Ведущий сегодняшнего состязания Михаил Харитонов рассказал Сиб.фм, что в финал вышли участники из девяти городов Сибири — Дивногорска, Барнаула, Томска, Абакана, Новокузнецка, Белокурихи, Стрежевого, Камня-на-Оби и Карасука. Нынешний победитель получит право участвовать в финале чемпионата в Москве.

Как стало известно Сиб.фм, организаторы до последнего момента решили сохранить интригу с участником от Новосибирска, который является столицей чемпионата.

Городской финал выиграл Михаил Харитонов — но он же и будет вести чемпионат. Как организаторы выпутаются из этой ситуации пока неизвестно.

Михаил Фаустов сообщил на своей странице в Facebook, что из-за первомайского праздника китайская таможня прекратила работу на два часа раньше, чем обычно, и ему не удалось вовремя вылететь в Новосибирск. Фаустов с друзьями решили не тратить время даром и устроить на улицах Хэйхэ импровизированную «Монстрацию». По словам Михаила Фаустова, она ни с кем не была согласована, кроме Артёма Лоскутова.


Михаил Харитонов заявил, что из-за опоздания Фаустова в составе жюри произошла замена — вместо него судить читчиков будет театральный менеджер Юлия Чурилова. До этого в жюри были приглашены Даша Баранова и Данил Красильников.

«Будем делать все не по правилам, так как Фаустова не будет. Сейчас он где-то на пересадке в Красноярске, а на чемпионате появится часов в девять вечера», — рассказал Сиб.фм Михаил Харитонов.

Напомним, в апреле титул на конкурсе «Российская красавица» завоевала фотограф из Новосибирска Виктория Синдирева.

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