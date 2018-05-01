Трасса Новосибирск-Барнаул сильно задымлена

Движение по некоторым участкам трассы Новосибирск — Барнаул затруднено из-за задымления, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на публикацию в паблике «Барнаул22» в социальной сети «Вконтакте».

По информации участников группы, ситуация связана с палом сухой прошлогодней травы на сельхозугодьях. Пользователи упоминают как минимум один очаг огня- за поселком Октябрьский в Алтайском крае и публикуют фото погибших диких животных.

Один из участников группы выложил фото сгоревшей лисицы. Действия поджигателей комментируются предельно негативно; пользователи требуют ввести для них максимально жесткое наказание.

«Поймали на месте, высшая мера!», — приводит «Алтапресс» цитату пользователя Геннадия Белых.

Как сообщает издание, губернатор Алтайского края в 2017 году пообещал принимать самые жесткие меры к сельхозпредприятиям, допускающим палы травы, но история с техногенными пожарами повторяется и в этом году.

Напомним, что из-за поджогов травы в Сибири горят сотни гектаров леса.