1 балла
+4 °C
Курс ЦБ:
62
75,21

В первомайских шествиях в РФ участвовали около 3 млн человек

 1 мая, 23:06
были упомянуты
подходящие темы
В первомайских шествиях в РФ участвовали около 3 млн человек
фото с сайта правительства новосибирской области.

Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

«Сегодня в наших колоннах по всей России трех миллионов человек, праздник прошел во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске», — приводит агентство цитату Шмакова.

По данным правительства Новосибирской области, в шествии в областном центре прияли участие более семи тысяч человек. В колонне вместе с новосибирцами прошел врио губернатора региона Андрей Травников.

Напомним, что сегодня Травников также посетил фестиваль молодежи «Маёвка».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 марта, 11:32 • репортаж

Первая годовщина

Служащие Сибирского округа войск Росгвардии не стали отмечать свой праздник, однако собрались, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове.
 24 марта, 08:17 • статья

Мусорная гора родила протест

Вот уже почти два года в Новосибирской области идёт борьба экологов, депутатов, общественников и просто неравнодушных людей против строительства в регионе двух мусоросортировочных комплексов. Было всё: и митинги с пикетами, и громкие заявления властей и противников возведения заводов. Ситуация действительно неоднозначная: в Новосибирской области до сих пор нет цивилизованного подхода к сбору отходов, а о переработке мусора и вовсе говорить не приходится.
 18 марта, 15:50 • репортаж

Галочки и пирожки

Как врио губернатора Новосибирской области отдавал свой голос за кандидата в президенты России.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 18 апреля, 12:07 • новость

Расхитители могильных печенек разгневали жителей Новосибирска

В интернете многие новосибирцы начали жаловаться на людей, которые ходят с пакетами по кладбищу и собирают продукты.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 18 апреля, 07:15 • новость

Не проверивший сгоревший в Кемерово ТЦ инспектор действовал законно

Главный государственный инспектор по пожарному надзору России оправдал действия не проверившего сгоревший в Кемерово ТЦ инспектора.
 18 апреля, 06:30 • новость

В Новосибирске разрабатывают новый самолёт

Пассажирский самолёт проектируют в СибНИА — мировых аналогов у него не будет.