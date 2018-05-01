В первомайских шествиях в РФ участвовали около 3 млн человек
1 мая, 23:06
были упомянуты
подходящие темы
фото с сайта правительства новосибирской области.
Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
«Сегодня в наших колоннах по всей России трех миллионов человек, праздник прошел во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске», — приводит агентство цитату Шмакова.
По данным правительства Новосибирской области, в шествии в областном центре прияли участие более семи тысяч человек. В колонне вместе с новосибирцами прошел врио губернатора региона Андрей Травников.
Напомним, что сегодня Травников также посетил фестиваль молодежи «Маёвка».