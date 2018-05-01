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Владельца смертельного рейса Новосибирск-Бийск будут судить

 1 мая, 10:02
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Владельца смертельного рейса Новосибирск-Бийск будут судить
фото с сайта pixabay.com.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщило об окончании расследования в отношении предпринимателя, обвиняемого в причастности к смертельному ДТП с автобусом на маршруте Новосибирск-Бийск.

Коммерсант обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)

«По данным следствия, обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию услуг перевозки пассажиров в городе Бийске, систематически направлял в междугородний рейс „Бийск-Новосибирск“ и обратно только одного водителя автобуса. Для создания видимости соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха, он выдавал два путевых листа, согласно которым в рейс по маршруту отправлялись якобы два водителя. В нарушение норм трудового законодательства, работодатель не отстранял данного работника от управления транспортным средством, в связи с чем водитель автобуса в переутомленном состоянии осуществлял междугородние рейсы по перевозке пассажиров, что не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 4 января 2017 года водитель автобуса «HIGER», принадлежавшего обвиняемому, следуя по маршруту Новосибирск — Бийск в Косихинском районе Алтайского края выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком и другим пассажирским автобусом. Две женщины, находившиеся в автобусе «HIGER» и водитель встречного автобуса, от полученных ранений скончались.

Резонансные ДТП с пассажирским транспортом в Сибири происходят регулярно. Напомним, что 10 апреля пассажирский автобус раздавил своего водителя в Новосибирске.

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