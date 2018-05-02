Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли 1 мая вошли в Черное море, сообщает украинское издание «Думская».

Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше.

В Черном море к группе присоединились новые участники — румынский фрегат ROS Regele Ferdinand и болгарский BGS Drazki, информирует издание.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко объявил 1 мая 2018 года о начале военной операции на Донбассе.