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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

 2 мая, 22:20
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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
иллюстративное фото с сайта pixabay.com.

Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли 1 мая вошли в Черное море, сообщает украинское издание «Думская».

Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше.

В Черном море к группе присоединились новые участники — румынский фрегат ROS Regele Ferdinand и болгарский BGS Drazki, информирует издание.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко объявил 1 мая 2018 года о начале военной операции на Донбассе.

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