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Курс рубля упал и обновил апрельский минимум.

 2 мая, 21:33
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Курс рубля упал и обновил апрельский минимум.
фот с сайта pixabay.com.

Согласно информации Мосбиржи, рубль серьезно просел по отношению к доллару. Стоимость американской валюты по состоянию на 17 часов МСК составила 64,1 рубля. Последний раз российская валюта дешевела до 64 рублей 11 апреля текущего года. Тогда власти США объявили о новом пакете санкций против российских компаний.

Курс вырос на евро по состоянию на 17 часов мск так же вырос и составляет 76,71 рубля.

Напомним, что аналитики опубликовали три возможных сценария поведения курса российской валюты во втором квартале; негативный вариант предполагает подорожание доллара до 70 рублей.

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