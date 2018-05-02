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Минобороны РФ раскрыло детали салюта 9 мая в Новосибирске

 2 мая, 02:16
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Минобороны РФ раскрыло детали салюта 9 мая в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com.

В честь Дня победы в Новосибирске военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа проведут праздничный салют, в котором. будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ», сообщают в Минобороны.

Праздничный артиллерийский залп будет произведен с 22:00 до 22:10 на городском пляже реки Обь. Наблюдать за феерическим действием лучше всего будет с набережной реки Обь или с центральной площади имени Ленина.

Накануне на базе полигона «Юргинский», в Кемеровской области, с салютными расчетами были проведены практические тренировки, на которых командование высоко оценило подготовку артиллерийской батареи.

В обеспечении проведения салюта будет задействовано более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО.

Напомним, что водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске.

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