Новосибирцы смогут слетать в Минск и попробовать драники

Авиакомпания S7 Airlines, сегодня, 2 мая 2018 года, открыла регулярные рейсы из Новосибирска в Минск. Авиабилеты уже в продаже, сообщает официальный сайт перевозчика.

Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.

«Города стран СНГ традиционно востребованы среди пассажиров S7 Airlines для личных поездок, а в последнее время набирают популярность и в качестве туристических направлений. В мае 2018 года путешественники из Сибирского региона и с Дальнего Востока смогут отправиться прямыми рейсами из Новосибирска в Минск: пройтись по проспекту Независимости с образцами советской архитектуры разных эпох, взглянуть на панораму города со смотровой площадки Национальной библиотеки и попробовать фирменные белорусские драники», — говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Полеты из Новосибирска в Минск будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров — 8 в бизнес-классе и 156 в экономическом.

Напомним, что руководители сибирских аэропортов просят увеличить количество субсидированных авиарейсов на внутренних авиарейсах.