Новосибирский ХК «Сибирь» обновил состав легионеров

Все пять легионеров «Сибири» разошлись по другим клубам, но это не беда — на их места придут новые; к тому же, перед сезоном состав изменится ещё на восемь игроков.

«Сибирь» подтвердила уход 13 игроков из команды. Об этом сообщил паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На воротах Александра Салака сменит канадец Дэнни Тэйлор. В 2016 году он уже подменял голкипера «Сибири», когда Салак выбыл в начале сезона из-за травмы. Также в новый состав команды войдут нападающие Шарль Бертран, Юлиус Юнтилла и Юкка Пельтола.

«Из прошлогоднего состава остаются: Алексей Красиков, Эдуард Рейзвих, Александр Макаров, Илья Морозов, Константин Алексеев, Дмитрий Лукин, Николай Демидов и Владислав Наумов, Андрей Сигарев, Александр Шаров, Семен Иванов, Сергей Барбашев, Глеб Зырянов, Павел Ткаченко, Владимир Первушин и Евгений Бодров», — говорится в сообщении «АСТ-54».

Вместе с Салаком клуб покинут Кирилл Воробьев, Андрей Ермаков, Степан Санников, Александр Бергстрем, Патрик Закриссон, Сергей Коньков, Йонас Энлунд, Артём Артёмов, Вячеслав Основин, Рок Тичар, Денис Горбунов, Симон Энеруд.

Напомним, 1 мая пресс-служба ХК «Сибирь» подтвердила, что клуб подписал контракт с бомбардиром Данилом Романцевым, ранее игравшим за новокузнецкий «Металург».