Патриарх Кирилл совершит панихиду по погибшим в кемеровской «Зимней вишне»

На сороковой день после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», 3 мая, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Кемерово, чтобы совершить панихиду.

3 мая в Кемерово приедет Патриарх Кирилл, «чтобы разделить с кузбассовцами скорбь самого страшного дня в истории Кемерова». По словам представителей митрополии, «в этот день погибшие в страшном пожаре особенно нуждаются в молитвах об упокоении их душ».

«Ожидается, что Предстоятель Русской Церкви прибудет в Знаменский кафедральный собор около 16 часов 50 минут, совершит здесь панихиду по усопшим и обратится с первосвятительскими словами поддержки в адрес кемеровчан и, особенно, близких и родных тех, кто погиб в пожаре», — сообщили в пресс-службе Кузбасской митрополии.

Также в митрополии сообщили, что на Соборной площади будут установлены экраны для трансляции богослужения.

Вместе с тем представители Кузбасской метрополии опровергли информацию о сборах денег. В Кемерово активизировались мошенники, которые от имени митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха собирают деньги якобы на строительство храма на месте сгоревшей «Зимней вишни».

«Официально заявляем, что Кемеровская епархия не ведет никаких сборов на строительство храма на месте трагедии и никому не делегировала таких прав. Более того, на сегодняшний день в Кузбассе не принято окончательного решения о том, что будет построено после сноса здания торгового комплекса», — отреагировали на распространяющуюся информацию в митрополии.

Представители митрополии обратились в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и призвали местных жителей не поддаваться на провокации.

Напомним, 24 апреля кемеровское отделение «Красного креста» отчиталось о первых результатах сборов средств для помощи пострадавшим и семьям погибших при пожаре в торговом центе «Зимняя вишня».