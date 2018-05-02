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Томский медперсонал «дисквалифицировали», чтобы не повышать зарплату

 2 мая, 18:34
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Томский медперсонал «дисквалифицировали», чтобы не повышать зарплату
фото с сайта pixabay.com.

В Томском национальном исследовательском медицинском центре Российской академии наук неожиданно отреагировали на необходимость повышения заработной платы медицинскому персоналу. Почти две сотни санитаров внезапно стали числиться уборщиками.

Как сообщает прокуратура Томской области, «с июня 2017 года по февраль 2018 года 167 человек переведены с должности санитаров на должности уборщиков служебных помещений. В нарушение требований трудового законодательства работодатель не предупредил работников о предстоящих изменениях в штатном расписании. При этом фактически работники продолжали исполнять трудовые функции санитаров»

Кроме того, поскольку уборщики не относятся к младшему медицинскому персоналу, в отношении работников не было реализовано положение Указа Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предусматривающее повышение к 2018 году средней заработной платы указанному медицинскому персоналу, добавляют в ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес руководства исследовательского центра РАН, на организацию наложен штраф в 31 тыс. рублей

«В связи с тем, что работники согласились на изменение условий трудового договора, заключив с работодателем дополнительное соглашение, вопрос о восстановлении их в прежней должности не рассматривается»- отмечают в прокуратуре.

Напомним, что Росстат в феврале текущего года сообщил о росте средней зарплаты в России до 41 тыс. рублей.

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