Томскую область накрыло снегом
2 мая, 15:10
фото из паблика «я из томска» в соцсети «вконтакте»
Пока жители Новосибирска радуются весне и недовольно ёжатся уже от прохладного ветра, соседний регион засыпало ровным слоем снега.
Томская область в снегу — пушистые снежинки толстым слоем лежат на деревьях и домах. На дорогах снег быстро тает, однако автовладельцам приходится старательно обметать машины, чтобы в них попасть.
Пользователи соцсетей выкладывают на своих страницах фотографии заснеженного Томска с шутливыми и недоумёнными комментариями.
Напомним, 25 апреля кузбасские мужчины уже загорали на улицах.