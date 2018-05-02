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Томскую область накрыло снегом

 2 мая, 15:10
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Томскую область накрыло снегом
фото из паблика «я из томска» в соцсети «вконтакте»

Пока жители Новосибирска радуются весне и недовольно ёжатся уже от прохладного ветра, соседний регион засыпало ровным слоем снега.

Томская область в снегу — пушистые снежинки толстым слоем лежат на деревьях и домах. На дорогах снег быстро тает, однако автовладельцам приходится старательно обметать машины, чтобы в них попасть.

Пользователи соцсетей выкладывают на своих страницах фотографии заснеженного Томска с шутливыми и недоумёнными комментариями.

Напомним, 25 апреля кузбасские мужчины уже загорали на улицах.

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