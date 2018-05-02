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В Барабинске команду Анатолия Локтя назвали «криминальной»

 2 мая, 10:12
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В Барабинске команду Анатолия Локтя назвали «криминальной»
фото с сайта новосибирского обкома кпрф

Члены КПРФ встретились с барабинскими единомышленниками — но их разозлил пикетчик в накидке партии-спойлера.

Накануне первомайских праздников в здании центра культуры и досуга Барабинска прошла встреча депутатов-коммунистов Новосибирской области с жителями города. Как рассказали в региональной организации КПРФ, возле здания центра участники встречи обнаружили провокатора.

Мужчина стоял в накидке с символикой партии «Коммунисты России», которую члены КПРФ называют «партией-спойлером», и с плакатом.

В КПРФ пояснили, что на плакате содержалась информация провокационного содержания в отношении коммунистической партии и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Пикетчик не смог подтвердить своё членство в партии «Коммунисты России» и никак не объяснил смысл своего «стояния».

На размещённой на сайте обкома КПРФ фотографии пикетчика видно, что тот держит плакат с надписью «Локоть — криминальная команда»

Ведущий встречи, депутат Заксобрания Новосибирской области Евгений Гутов заявил в зале:

«Возле здания появились люди, которые производят провокационные действия. Эти действия не дают спокойно реагировать на ситуацию», — сказал барабинцам депутат.

Кроме него, во встрече участвовали депутат Государственной думы Вера Ганзя, мэр Новосибирска и первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, депутаты Заксобрания Андрей Жирнов, Роман Яковлев и Сергей Зарембо, зампредседателя горсовета Новосибирска, второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов.

Напомним, в апреле мошковские коммунисты поддержали претензии Анатолия Локтя на пост губернатора Новосибирской области.

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