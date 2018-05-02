В России продлили субсидирование покупки газомоторной техники

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, продлевающее программу субсидирования продаж газомоторной техники на 2018 год, сообщает «Финмаркет».

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Проект постановления был внесен Минпромторгом России.

Господдержка будет оказываться производителям при условии предоставления покупателю скидки на технику (автобусы, технику для жилищно-коммунального хозяйства, легковые автомобили, колёсные тракторы, другую технику), изготовленную не ранее 1 декабря 2017 года, реализованную в том числе через дилеров и заводы-изготовители, в размере предоставленной скидки от цены, но не более размера субсидий, установленного подписанным постановлением.

«Цель принятого решения — предоставить возможность покупателям приобретать широкий перечень техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, что увеличит рост её продаж, будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей и сохранению рабочих мест на предприятиях автомобилестроения, коммунального машиностроения и смежных отраслей», — указывается в материалах к документу.

В целях стимулирования продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, распоряжением правительства от 30 марта 2018 года N548-р из резервного фонда правительства были выделены бюджетные ассигнования в размере 2,5 млрд рублей на предоставление таких субсидий. Это позволит дополнительно реализовать в 2018 году не менее 2,5 тыс. единиц такой техники.

Напомним, что заправлять авто газом порекомендовал россиянам президент Владимир Путин.