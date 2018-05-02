WhatsApp заблокируют в России уже летом 2018 года

Блокировка WhatsApp может последовать по тем же причинам, по которым ранее было принято решение о блокировке Telegram, сообщает «Звезда» со ссылкой на экспертов портала akket.com.

По их мнению, WhatsApp ждет судьба Telegram, так как в нем используется та же технология сквозного шифрования данных, которая послужила поводом для блокировки российского мессенджера. А если учесть тот факт, что пользователей WhatsApp в России, по разным оценкам, в два-четыре раза больше, чем Telegram, то можно предположить, что ФСБ и Роскомнадзор рано или поздно обратят на него внимание.

При запросе от ФСБ предоставить расшифровку личной информации, как и в случае с Telegram, руководство мессенджера просто не сможет это сделать из-за технических особенностей, которые не предполагают формирования общего шифра для передачи сообщений, объясняет «Звезда»

Напомним, что в московском арбитраже вскоре рассмотрят иск в Роскомндадзору из-за блокировки; бизнесмен из Санкт-Петербурга считает, что ведомство нанесло ему ущерб в пять млн рублей.