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Житель Новосибирска угнал в селе автомобиль

 2 мая, 12:00
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Житель Новосибирска угнал в селе автомобиль
фото с сайта pexels.com

Житель Новосибирска уехал из гостей на чужом автомобиле, а потом и вовсе решил его продать.

30 апреля житель Новосибирска приехал в гости к родственникам, живущим в селе Ярково. 29-летнему парню дома не сиделось, и он решил прогуляться по улице. На улице Военная мужчина обратил внимание на стоящий автомобиль ВАЗ-21099 — он почему-то был открыт.

Недолго думая, парень сел в машину и обнаружил там ключи и документы. Он завёл автомобиль и уехал домой, в Новосибирск. Добравшись до дома, угонщик припарковал ВАЗ на улице Чехова, где и проживал, зашёл домой, и разместил объявление о продаже машины.

Владелец ВАЗа, обнаружив пропажу, немедленно обратился в полицию — оказалось, автомобиль был им куплен буквально накануне. Найти угонщика труда не составило: автомобиль был у него изъят и возвращён хозяину.

А вот против новосибирца возбудили уголовное дело за кражу. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в апреле прокуратура уличила владельцев новосибирских штрафстоянок в нарушении закона.

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