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Жительница новосибирского Академгородка украла велосипед

 2 мая, 09:10
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Жительница новосибирского Академгородка украла велосипед
фото с сайта pixabay.com

В начале летнего сезона проживающий в научном центре мужчина лишился велосипеда — за кражу задержана его соседка.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного полицейского управления, 18 апреля в ведомство обратился житель одного из домов по улице Ильича. Мужчина рассказал, что неизвестный злоумышленник накануне похитил у него велосипед стоимостью 10 тысяч рублей.

Следователи довольно быстро установили подозреваемую — выяснялось, что ей 38 лет, и она живёт неподалёку. Украденный велосипед у неё изъят — после следственных действий его вернут владельцу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за совершение кражи. Она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в апреле житель Барабинска избил до смерти женщину-инвалида, которую заподозрил в краже телефона.

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