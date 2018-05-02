Жительница новосибирского Академгородка украла велосипед

В начале летнего сезона проживающий в научном центре мужчина лишился велосипеда — за кражу задержана его соседка.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного полицейского управления, 18 апреля в ведомство обратился житель одного из домов по улице Ильича. Мужчина рассказал, что неизвестный злоумышленник накануне похитил у него велосипед стоимостью 10 тысяч рублей.



Следователи довольно быстро установили подозреваемую — выяснялось, что ей 38 лет, и она живёт неподалёку. Украденный велосипед у неё изъят — после следственных действий его вернут владельцу.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за совершение кражи. Она находится под подпиской о невыезде.



Напомним, в апреле житель Барабинска избил до смерти женщину-инвалида, которую заподозрил в краже телефона.

