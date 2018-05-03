В Бердске задержали наркозакладчика

фото и видео с сайта управления на транспорте мвд россии по сфо

Житель Новосибирской области перепродавал купленные в Интернете наркотики — теперь ему грозит большой срок.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнего жителя Бердска, у которого при обыске обнаружено шесть свёртков с наркотиками. В машине задержанного полицейские нашли ещё 11 таких упаковок.



Проведённая экспертиза показала, что в свёртках был метилэфедрон общей массой 10 граммов.

Задержанный указал места, где он делал закладки. Четыре из них были найдены в Бердске. Ещё одна обнаружена в изготовленной из автомобильной покрышки клумбе в Заельцовском районе, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.



Сейчас бердчанин арестован. За сбыт наркотиков в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.



Напомним, в мае в Новосибирске задержан наркокурьер из Иркутской области.

