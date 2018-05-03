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В Сирии разбился российский истребитель

 3 мая, 17:35
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В Сирии разбился российский истребитель
фото с сайта министерства обороны рф

Самолёт СУ-30СМ потерпел катастрофу в Сирии — лётчики погибли.

Сегодня, 3 мая, примерно в 9:45 по московскому времени российский истребитель СУ-30СМ упал в Средиземное море. Оба лётчика погибли, со ссылкой на Министерство обороны сообщили РИА Новости.

По информации пресс-службы Минобороны, пилоты до последних минут боролись за спасение взлетевшей с аэродрома Хмеймим машины. По предварительным данным, по истребителю огонь не открывали — в качестве главной версии катастрофы рассматривается попадание в двигатель птицы.

Напомним, во время учений в Сибири вертолёты Ми-24 и Ми-8 применили опыт ведения военных действий в Сирии.

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