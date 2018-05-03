Бузова планирует запустить свою соцсеть и заменить Telegram с Facebook

«BUZAR» Ольги Бузовой в прямом эфире заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей.

Человек многих талантов — Ольга Бузова — возможно запустит свою соцсеть и заменит Павла Дурова в России. 3 мая в 18:00 Парламентская газета и Молодёжный парламент Государственной Думы ФС РФ проведут круглый стол в прямом эфире на тему «Что придёт на смену Facebook и Telegram?». Об этом сообщили в группе «BUZAR» в соцсети «ВКонтакте».

На дискуссии обсудят, как отразится закрытие Telegram и возможная блокировка Facebook на предпринимательском сообществе и жителях России.

«Поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Фейсбука? Впервые проект „BUZAR“ заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей», — сообщили в паблике.

Напомним, в мае эксперты заявили о возможной блокировке WhatsApp вслед за Telegram.