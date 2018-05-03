До выборов губернатора Новосибирской области ещё прилично — а пока жители региона могут лишь избрать стикер с одним из кандидатов, чтобы порадовать друга по переписке.

На просторах запрещённого Telegram теперь можно отсылать в переписке своим друзья забавные стикеры с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем под названием «LOC». Кто стал автором данной работы — пока неизвестно.

Для градоначальника и врио главы области не стали делать отдельные стикерпаки — они уживаются в одном. Так что и здесь жителям Новосибирска придётся выбирать: безразличный Андрей Травников или весельчак Анатолий Локоть.

Журналист Сиб.фм нашёл это творение в Telegram-канале «Части Тела», где нередко публикуют компрометирующие материалы о мэре Новосибирска.

Напомним, в апреле в соцсетях обвинили правительство НСО в публикации компромата на Анатолия Локтя на странице «Части тела» в соцсети «ВКонтакте».