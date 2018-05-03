Глава Олимпийского комитета России подал в отставку

Александр Жуков объявил о своём решении покинуть пост главы ОКР; уход он связывает с большой загруженностью в Госдуме, где является вице-спикером.

На олимпийском собрании 29 мая пройдут выборы нового президента Олимпийского комитета России. Нынешний глава ОКР Александр Жуков объявил, что не будет в них участвовать.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе», — передаёт слова Александра Жукова Интерфакс.

Как сообщил Интерфакс, у спортивного сообщества есть потенциальный кандидат на пост президента ОКР, однако его имя не раскрывается.

Заявки на участие в выборах можно будет подать до 14 мая.

Напомним, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет поручил создать для российских спортсменов форму без национального флага; новосибирские сноубордисты оказались готовы выступать под нейтральным флагом.