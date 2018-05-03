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Пожарные объявили локализацию огня на свалке Новосибирского авиаремонтного завода

 3 мая, 16:27
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Пожарные объявили локализацию огня на свалке Новосибирского авиаремонтного завода
фото с сайта 54.mchs.gov.ru

Загадочные обстоятельства происходят на новосибирском заводе — в МЧС подтверждают, что свалка горит, а сотрудники предприятия ничего об этом не знают.

Как сообщила Сиб.фм очевидица случившегося, пожар произошёл 3 мая около 15 часов дня по адресу улица Аэропорт, 4/2 — на свалке Новосибирского авиаремонтного завода. Информацию о возгорании она передала сотрудникам МЧС.

В региональном ведомстве подтвердили информацию — действительно, пожар и на данный момент там работают огнеборцы.

«Заявка активна. Уже локализацию объявили. Но ликвидации открытого горения ещё нет пока», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Однако, сотрудники самого завода, который также находится на улице Аэропорт, 4/2, ничего не знали о возгорании. Для этого одна из работниц даже куда-то сходила проверить, но безрезультатно.

Напомним, в апреле пять человек погибли при пожаре в Алтайском крае.

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