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Монстрация откроет свою выставку в Новосибирске

 3 мая, 12:08
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Монстрация откроет свою выставку в Новосибирске
фото из группы «ПОСТПЛАКАТ: выставка о Монстрации» в соцсети «ВКонтакте»

На сборник плакатов и постплакатов самого весёлого новосибирского шествия горожане смогут посмотреть уже сегодня вечером, 3 мая.

3 мая в 19:00 в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте 161 откроется выставка «ПОСТПЛАКАТ». Она создана на основе собранных после XV Монстрации, которая прошла 1 мая, плакатов и постплакатов.
В течение мая выставка будет дополняться историями предыдущих Монстраций как в Новосибирске, так и в других городах.
«Вход свободный как русский интернет (пока что). Кто не придёт, тот эшник», — сообщили в группе «ПОСТПЛАКАТ: выставка о Монстрации» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 1 мая в Новосибирске прошла очередная Монстрация: с критикой политиков, но без задержаний.
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