Монстрация откроет свою выставку в Новосибирске

фото из группы «ПОСТПЛАКАТ: выставка о Монстрации» в соцсети «ВКонтакте»

На сборник плакатов и постплакатов самого весёлого новосибирского шествия горожане смогут посмотреть уже сегодня вечером, 3 мая.

3 мая в 19:00 в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте 161 откроется выставка «ПОСТПЛАКАТ». Она создана на основе собранных после XV Монстрации, которая прошла 1 мая, плакатов и постплакатов.

В течение мая выставка будет дополняться историями предыдущих Монстраций как в Новосибирске, так и в других городах.

«Вход свободный как русский интернет (пока что). Кто не придёт, тот эшник», — сообщили в группе «ПОСТПЛАКАТ: выставка о Монстрации» в соцсети «ВКонтакте».