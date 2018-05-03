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Неизвестные устроили на новосибирской Монстрации провокацию

 3 мая, 15:14
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Неизвестные устроили на новосибирской Монстрации провокацию
фото со страницы в facebook анны терешковой

На первомайском шествии появилась молодёжь с плакатами против мэра — власти города подозревают их в ангажированности.

На Монстрации, которая прошла в Новосибирске 1 мая, была замечена компактная группа молодых людей с плакатами, критикующих работу мэра города Анатолия Локтя.

Глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, которая тоже участвовала в шествии, на своей странице в Facebook опубликовала две фотографии странной группы, подписав их: «Какие же у вас тупые технологии! Праздник вы нам не испортите!»

В комментариях к этому посту новосибирцы отметили, что монстранты с «антилоктевскими» плакатами попытались максимально замаскировать свою внешность, а их «агитация» была нарисована одной рукой. Комментаторы предположили, что перед сентябрьскими выборами губернатора, об участии в которых заявил Анатолий Локоть, «подобной гнуси будет много».

Политик, управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков, ранее возглавлявший комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии, однозначно связал этот факт с будущими выборами.

«Сама по себе Монстрация, как я её понимаю, — акция не политическая, по большому счёту абсурдная и добрая. Появление на ней подобных провокаторов — иначе и не назовёшь — конечно же, связано с предстоящей кампанией по выборам губернатора. К мэру Локтю всегда есть претензии по состоянию городских дорог, да и много ещё претензий. Это нормально, у него такая работа. Но визит на Монстрацию подобной группы молодых людей, с одной стороны, кажется нестрашным, а с другой — наводит на очень много мыслей. Например, о том, кто мог бы стать их заказчиком? Поживем, как говорится, увидим», — заявил Сиб.фм Сергей Дьячков.

Напомним, организаторы Монстрации решили устроить выставку «Постплакат», на ней будут собраны лучшие лозунги прошедшего шествия.

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