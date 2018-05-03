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Новосибирские путешественники привозят лихорадку Денге из Вьетнама и Таиланда

 3 мая, 10:10
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Новосибирские путешественники привозят лихорадку Денге из Вьетнама и Таиланда
фото с сайта pixabay.com

Роспотребнадзор по Новосибирской области опубликовал список стран, откуда сибирские туристы привозят инфекции в регион.

Самыми популярными заболеваниями, которые привозят на родину новосибирцы с курортов оказались малярия и тропическая лихорадка Денге. Эти инфекции передаются через укусы комаров. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области, в 2017 году в регионе зафиксировали три случая малярии и 15 лихорадки Денге.

Туристы с заболеванием возвращались из следующих стран: Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Индия, Танзания, Замбия, Малави, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Индия, Габон, Уганда. Риск подхватить инфекцию в этих местах значительно выше.

В ведомстве рекомендуют тщательно соблюдать меры безопасности во время отпуска.

«Употреблять для еды только ту пищу, в качестве которой вы уверены. Употреблять для питья только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипячёная вода). Нельзя употреблять лёд, приготовленный из сырой воды. Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Также не следует пробовать незнакомые продукты, покупать еду на рынках и есть угощения, приготовленные местными жителями. Не стоит допускать попадания воды в рот во время купания и нужно обязательно применять возможные средства защиты от насекомых, в том числе комаров.

Напомним, в апреле Роспотребнадзор сообщил, что клещ подкараулил свою первую жертву в Новосибирской области.

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