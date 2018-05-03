Новосибирский борец Роман Власов в третий раз стал чемпионом Европы
3 мая, 07:21
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Роман Власов стал победителем Чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Каспийске, получив этот титул в третий раз; за победу в турнире спортсмен поблагодарил своих болельщиков.
Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит в Каспийске с 30 апреля по 6 мая. Финал весовой категории до 77 килограммов уже завершился. Победу в нём одержал борец из Новосибирска Роман Власов одержал в нём победу, одолев серба Виктора Немеша со счётом 5:1.
В интервью порталу «Чемпионат.com» Роман рассказал, что в самом начале поединка его немного сбила с толку резкость Немеша, однако он смог под него подстроиться и одержать победу. Также спортсмен отметил, что победить ему помог и Александр Карелин, который находился на трибуне — Роман просто не мог ударить перед ним в грязь лицом.
После окончания поединка Роман Власов поблагодарил болельщиков в Instagram.
Вчера я третий раз стал чемпионом Европы. Дорогие друзья, от всей души хочу поблагодарить вас за то, что вы так здорово болели и поддерживали меня. Это сыграло огромную роль, придало сил в решающий момент. Счастлив, что сумел оправдать ваши надежды. Я буду много работать и буду добиваться своих целей. Все самое интересное ждет нас впереди. Я готов, и я пойду до конца.
Напомним, в январе Власов завоевал главный приз Международного турнира по греко-римской борьбе серии Гран-при памяти Ивана Поддубного.