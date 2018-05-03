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Новосибирскую область ждут ветреные выходные с напоминаниями о зиме

 3 мая, 19:06
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Новосибирскую область ждут ветреные выходные с напоминаниями о зиме
фото геннадия дежурного

Новосибирскую область в ближайшие выходные ожидают тёплые ветреные дни и холодные ночи; однако к концу недели столбик термометра опустится до минуса и выпадет снег.

Сегодня ночью погоду в регионе будет определять малоградиентное поле. Температура составит −2...-3 градуса, при прояснениях до −8. Утром температура поднимется до +9...+14 градусов, область повышенного давления начнёт смещаться. Эти процессы спровоцируют появление облачности, а за ней и осадков.

«Циклон будет проходить со всей территории с запада на восток, определяя погоду в течение суток, то есть, будут осадки по всей территории в виде дождя с мокрым снегом», — рассказал корреспонденту Сиб.фм ведущий синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Евгений Тунаев.

5 мая синоптики обещают в регионе ветер 5-10 с порывами до 15 метров в секунду. Температура от +2...+4 ночью изменится днём до +7...+9 градусов.

«6 мая мы попадём в тыл уходящего циклона. С севера будут опускаться холодные воздушные массы, произойдёт похолодание, осадки в виде мокрого снега и дождя останутся только в отдельных районах», — добавил синоптик.

Также в регионе сохранится ветер с порывами до 15 метров в секунду ночью, днём слабее. Температура ночью составит 0...-5 градусов, в северных районах до −10, днём +4...+9 градусов.

Напомним, на затяжных майских выходных погода была неоднозначной, но без «минусов».

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