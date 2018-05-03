Новый налог введут в России

Налог для самозанятых может появиться в России. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Илья Трунин.

По его словам, величина сбора составит 3% — для тех, кто оказывает услуги гражданам. Для работающих с юрлицами ставка будет выше — 6%. Налог будет действовать для самозанятых, которые зарабатывают до 10 миллионов рублей в год.

В пилотном режиме проект может заработать в следующем году в нескольких регионах. Граждане смогут оплачивать налог через специальное мобильное приложение.

Самостоятельно работающие с юрлицами граждане вряд ли согласятся платить налог и регистрироваться в качестве самозанятых, — заявила ТАСС директор центра Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Дина Крылова.

«3% — это посильно, сумма, чтобы легализоваться, мне кажется, многие на это согласятся. 6% для юридических лиц — непонятно, почему они должны при этом больше платить, вот мне логика непонятна. Шансов на то, что люди покажут доходы под 6%, если они сейчас не платят ничего — достаточно маленькие. Конечно, большую роль играет еще все, что связано с бюрократической частью. Потому что регистрируешься, потом ты деятельность прекратил — непонятно, как прервать эту регистрацию. Конечно, будет лучше, если это будет просто патент, но, опять-таки, как высчитывать этот доход? Я думаю, что это проекты, которые нам еще в полном объеме не представлены. В общем, пока еще больше вопросов», — сказала Крылова.

Напомним, что доля россиян, которые могут позволить себе не экономить, по подсчетам экспертов, выросла до 24%.