Почти четверть россиян могут позволить себе не экономить

Доля россиян, которые ни на чем не экономят, выросла до 24%, в 2017 году этот показатель составлял 18%, а в 2016 — 11%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

Согласно результатам исследования, значительно сократилось число россиян, которые признаются в продолжающейся экономии по тем или иным статьям расходов.

Напомним, что Средняя зарплата россиян, по данным Росстата, выросла на 12% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В указанный период она превысила 41 тысячу рублей.