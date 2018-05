Сборы новых «Мстителей» побили абсолютный кассовый рекорд

Американский фантастический фильм «Мстители: война бесконечности» (Avengers: Infinity War) стал самой кассовой лентой в мире по выручке, полученной в первый уик-энд после премьеры (с пятницы по воскресенье), сообщает ТАСС.

По предварительным данным, которые приводит издание Variety, за минувшие выходные он собрал свыше 630 млн долларов по всему миру, из которых 250 млн долларов — в Северной Америке.

Последний по времени фильм вселенной Marvel заработал 380 млн долларов в 52 странах, не включая Китай, и 250 млн долларов в 4 тыс. 474 кинотеатрах в Северной Америке. В общей сложности сборы составили (по состоянию на середину дня воскресенья по времени восточного побережья США) 630 млн долларов — это абсолютный рекорд. Что касается мировых сборов за исключением Северной Америки — то есть цифры в 380 млн долларов — то этот показатель является вторым.

Новые «Мстители» не дотягивают только до премьерного уик-энда последней части серии «Форсаж» (The Fate of the Furious, 2017), который в первые выходные собрал 443 млн долларов.

Издание обратило внимание, что окончательный подсчет, итоги которого будут объявлены позднее в понедельник, может несколько изменить статистику.

«Мстители: война бесконечности» — третий фильм в серии кинокартин студии Marvel Studios, повествующих о противостоянии большей части супергероев вселенной, когда-либо существовавших в ней, могущественному злу в том или ином проявлении. До него на экраны выходили «Мстители» (The Avengers, 2011) и «Мстители: Эра Альтрона» (Avengers: Age of Ultron, 2015). Как ожидается, третья часть будет продолжена еще одной лентой, однако деталей относительно нее пока нет.

Среди персонажей «Войны бесконечности» — Человек-паук в исполнении Тома Холланда, Небула (Карен Гиллан), Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Железный человек (Роберт Дауни-младший), Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), Тор (Крис Хемсворт) и др.

Прокат новых «Мстителей» в кинотеатрах России начнется 3 мая.

