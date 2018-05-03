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«Семь лис» приглашает стильных новосибирцев на деловые обеды

 3 мая, 09:15
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«Семь лис» приглашает стильных новосибирцев на деловые обеды
фотография предоставлена рестораном «Семь лис»

В модном ресторане на площади Ленина в Новосибирске люди могут не только обедать по выгодным акциям, но и проводить серьёзные деловые встречи, а также поработать в полном уединении.

Для новосибирцев при быстром темпе жизни в городе важно найти идеальное место, где можно встретиться в рабочий перерыв с деловым партнёром, провести бизнес-обед для большой аудитории или просто в уединении и комфорте поработать вне офиса. Сделать всё это изыскано и вкусно можно прямо в самом центре Новосибирска — на площади Ленина, по адресу Советская № 18 в стильном ресторане «Семь лис».

«Нам удалось объединить под одной крышей два совершенно разных по атмосфере пространства — место для продуктивной работы и место для приятного отдыха, где можно расслабиться и забыть об этой самой работе», — отметила PR-менеджер заведения Александра Загороднюк.

«Семь лис» прекрасно подойдёт для работы и вкусного обеда. На это есть как минимум пять причин:

1. Большое количество розеток практически с каждым столом: можно смело откинуть страхи, что ваш ноутбук разрядится во время работы.

2. Наличие экрана и проектора для проведения интересных презентаций и семинаров.

3. Два зала на 35 и 65 гостей.

4. Уединённые зоны и диванчики с высокой спинкой, которые словно отгораживают вас от других гостей.

5. Каждый пятый ланч — в подарок. Акция в ресторане станет приятным бонусом для тех, кто чаще предпочитает обедать вне офиса.

«Помимо возможности пообедать бесплатно, мы также сделали для удобства и выгоды гостей ланч-сеты. Таким образом, заказывая, например, сет „салат+горячее“, вы тратите меньше, чем заказывая эти позиции по отдельности», — рассказала управляющая «Семь лис» Инна Коренева.

Именно по этим причинам «Семь лис» уже многие компании выбирают площадкой для проведения своих бизнес-завтраков, семинаров и встреч. А по вечерам там проходят разнообразные игры, дегустации или мастер-классы, на которые гости приходят увлекательно провести время и отдохнуть от суеты будней.

Напомним, в апреле в Новосибирске прошли кулинарные бои мастеров ресторанного бизнеса.

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