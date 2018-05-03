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Тонны мусора собрали на аутизм-френдли субботнике в Новосибирском зоопарке

 3 мая, 13:31
Тонны мусора собрали на аутизм-френдли субботнике в Новосибирском зоопарке
фото сергея жигальцева

Волонтёры общероссийского экологического проекта «Зелёные команды» прибрали вольеры животных в Новосибирском зоопарке; впервые в субботнике приняли участие дети с ментальными расстройствами.

«Весенняя уборка в Новосибирском зоопарке для нас стала доброй традицией. Помимо того, что сотрудники компании „Coca-Cola HBC Россия“ вместе со своими семьями стараются внести свой посильный вклад в благоустройство города, каждый год мы стараемся сделать это по-особенному», — рассказала корреспонденту Сиб.фм представитель компании «Coca-Cola HBC Россия» Марина Мокина.

Впервые в акции экологического проекта «Зелёные команды» приняли участие дети с ментальными расстройствами и их родители — в зоопарке помогли прибраться более 60 семей. Ребята собирали прошлогодние листья, подметали дорожки. Весь процесс уборки сопровождался шутками, весельем и детским смехом. Участники и организаторы радостно отметили, что работа в команде может стать мощным фактором социализации.

«Я всех призываю выходить из квартир, из своих четырёх стен и общаться с людьми. Детей нужно информировать о том, что происходит в мире и выводить на улицу, знакомить с ним», — рассказала руководитель клуба общения детей и молодёжи с особенностями развития «Кудрявый ёж» Валентина Зеленина.

Напомним, 2 апреля, в Международный день распространения информации Центр культуры и отдыха «Победа» подсветили синим светом.

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