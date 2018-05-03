Убивший девушку в Москве 15-летний подросток признался

Главк Следственного комитета по Москве раскрыл подробности расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 15-летнего подростка. По данным следствия, несовершеннолетний нанес 22-летней девушке 22 ножевых ранения.

«Вечером 30 апреля 2018 года несовершеннолетний, находясь вблизи жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в городе Москве, с целью ограбления нанес молодой девушке 1996 года рождения множественные колото-резанные ранения в область лица и туловища. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Во время проведения следственных действий задержанный признал вину», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает Следственный комитет. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, и решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока подросток находится в статусе подозреваемого. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, что житель Новосибирской области, убивший свою беременную подругу кувалдой, получил 15 лет лишения свободы.