В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели»

Серия документального цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.

Фильм «Примета убийцы» из документального цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским вышел в эфир НТВ 29 апреля. В нём журналист рассказал историю преступлений и поимки Фёдора Козлова — маньяка, который убил своих родственников и в течение нескольких лет совершил множество изнасилований и убийств девушек в Новосибирской области и Омске.

В создании серии приняли участие ветераны новосибирской милиции Николай Быковский и Георгий Рудый — они рассказали о задержании Козлова, которому предшествовали несколько месяцев напряжённой работы, когда нередко приходилось работать сутками.

Напомним, съёмки серии «Примета убийцы» проходили в Новосибирске в феврале.