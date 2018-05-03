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В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели»

 3 мая, 06:04
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В эфир вышла новосибирская серия «Следствие вели»
стоп-кадр из серии «Следствие вели...» с Леонидом Каневским

Серия документального цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским вышла в эфир телеканала НТВ; для создания фильма съёмочная группа приезжала в Новосибирск.

Фильм «Примета убийцы» из документального цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским вышел в эфир НТВ 29 апреля. В нём журналист рассказал историю преступлений и поимки Фёдора Козлова — маньяка, который убил своих родственников и в течение нескольких лет совершил множество изнасилований и убийств девушек в Новосибирской области и Омске.

В создании серии приняли участие ветераны новосибирской милиции Николай Быковский и Георгий Рудый — они рассказали о задержании Козлова, которому предшествовали несколько месяцев напряжённой работы, когда нередко приходилось работать сутками.

Напомним, съёмки серии «Примета убийцы» проходили в Новосибирске в феврале.

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