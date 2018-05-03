В Краеведческом музее Новосибирска разрешат переночевать

Новосибирский музей станет участником международной акции «Ночь в музее» — необычное событие пройдёт в мае.

К этой акции сотрудники культурного учреждения подготовили программу «Как стать музейщиком за одну ночь». Как рассказали в пресс-службе Музея Природы, участникам акции впервые разрешат там переночевать.



Посетителям Краеведческого музея его сотрудники объяснят, как организуются и монтируются выставки, поведают малоизвестные факты про животный мир региона. В программе «музейной ночёвки» — экскурсия «Тайная жизнь экспонатов», встреча с таксидермистом — специалистом, который изготавливает чучела животных, и даже игра в «бабки» костями первобытных бизонов.

Известные новосибирские путешественники и учёные под звуки природы расскажут истории о животном мире — этим и завершится «Ночь в музее».



Всем участникам будут предоставлены спальные мешки или пледы, хотя можно будет принести свои. Кроме того, в музее будет организован ужин, а утром всем предложат кофе. Программа закончится в 7 утра.



Напомним, в апреле сотрудников Художественного музея Якутии заподозрили в хищении 40 млн рублей.