В Новосибирске наркокурьер сфотографировал себя на фоне закладок

Мужчина направлялся в Толмачёво с крупной партией синтетики — он хотел вылететь в другой город.

Самая настоящая детективная история с погоней и задержанием случилась в Новосибирске — сотрудникам местного управления по контролю за оборотом наркотиков стало известно, что 41-летний житель Иркутской области намеревается вывезти из Новосибирска партию синтетики.



Во время наблюдения было установлено, что подозреваемый забрал партию наркотиков из тайника, который был устроен в гаражном комплексе. После этого мужчина вызвал такси и поехал в аэропорт Толмачёво. По дороге сотрудники полиции остановили машину — при обыске у гостя города нашли три коробки с фильтрами для воды. В каждом фильтре находилось наркотическое вещество общим весом более 950 граммов.



В планшете подозреваемого полицейские обнаружили любопытные фотографии — на снимках он позировал на фоне мест, где были сделаны закладки. Скорее всего, это было сделано для отчёта перед «начальством».



После этого сотрудники наркоконтроля нашли в тех же гаражах еще более полукилограмма наркотиков.



Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье, предполагающей ответственность за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему уже предъявлено обвинение, он арестован.



Напомним, в апреле в суд ушло дело жителя Бурятии, который привёз в Новосибирск наркотики в посудомоечной машине.

