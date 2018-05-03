В Новосибирске Toyota столкнулась с грузовиком

Произошедшее ДТП на Хилокской очевидцы назвали странным.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась сегодня утром на Хилокской улице, недалеко от торгового центра «Мегаполис».



Toyota Carina притёрлась к грузовому Mitsubishi — судя по фотографиям, сделанным очевидцами, легковушка получила достаточно серьёзные повреждения. На место прибыл автомобиль «Скорой помощи», но в ГИБДД информацией о пострадавших пока не располагают.



Подписчики паблика недоумевают — каким образом оба автомобиля оказались на встречной полосе. По всей видимости, машины выезжали с второстепенной дороги, но не поделили проезжую часть.



Напомним, в апреле водитель Honda погиб после столкновения с самогрузом.