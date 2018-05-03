В России хотят вернуть торговлю алкоголем на АЗС

В Минпромторге запрет на торговлю спиртным на заправках назвали «бессмысленным» — на статистику «пьяных» ДТП это не повлияло.

В Госдуму внесён законопроект о снятии запрета на торговлю алкоголем на автозаправочных станциях — имеются в виду напитки крепостью до 16,5 градусов, сообщает «Российская газета».



«Такой запрет не оказывает вообще никакого положительного влияния на статистику пьянства на дорогах, но серьёзно снижает рентабельность самих АЗС, что, безусловно, отрицательно сказывается на ценах на топливо. Водитель может купить алкоголь в любом другом месте, например, заехав в торговый центр или магазин. Наконец, в практике большинства стран нет никаких проблем купить алкоголь в магазинах на АЗС, причем, как правило, в любое время», — цитирует издание пресс-службу Минпромторга.



Торговать алкоголем на АЗС и прилегающих к ним территориям в России запретили в 2011 году. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей и конфискация спиртного.



По информации «РГ», в пояснительной записке к законопроекту сказано, что сильнее всего запрет отразился на рентабельности несетевых заправок: это привело к сокращению рабочих мест и снижению суммы налогов. По разным оценкам, доля прибыли АЗС от сопутствующей торговли может достигать 40 %.



Напомним, в апреле одна из новосибирских заправок превратилась в гоночный пит-стоп.