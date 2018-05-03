2 балла
+7 °C
Курс ЦБ:
63,49
76,13

«Восточная Техника»: Новосибирск открывает эру умных машин

 3 мая, 18:58
На правах рекламы
подходящие темы
«Восточная Техника»: Новосибирск открывает эру умных машин
фото предоставлено ооо «восточная техника»

Будущее, показанное в фантастических фильмах — ближе, чем мы думаем; в День Победы в Новосибирске пройдёт презентация инновационной техники Caterpillar с флешмобом строителей и погружением в виртуальную реальность.

Компания «Восточная Техника» открывает эру новых машин. Технологии, использованные в инновационных экскаваторах линейки Cat®, позволяют до 25 % снизить расход топлива, а эксплуатационные расходы — до 15 %, увеличить эффективность работы оператора до 45 % и обеспечить ещё больший комфорт для машиниста во время работы.

Среди новинок выделяется Cat320, способный работать в заданном пространстве и не выходить за его пределы, контролировать загрузку самосвала, а также управлять положением ковша и стрелы в автоматизированном режиме для выполнения работ строго в соответствии с проектом.

В Сибири флагман представит официальный дилер Caterpillar — компания «Восточная Техника», которой в 2018 году исполнится 20 лет. Для того, чтобы продемонстрировать широкой публике свои технические возможности, Cat320 преодолеет более 4000 км, заедет в Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск и Читу.

«Презентация инновационного экскаватора Cat, которая совпадает с нашим юбилеем, — очень значимое для нас событие, поэтому мы хотим разделить его со всем нашим регионом и его жителями. Мы покажем, что строительная спецтехника — это не только надежность и мощь, но ещё и захватывающее зрелище», — рассказал директор по маркетингу ООО «Восточная Техника» Сэм Климовский.

Всю свою мощь и интеллект жителям Новосибирска Cat320 покажет 9 мая. В торговом центре «Ройял Парк» в 10:00 состоится роуд-шоу с презентацией новейших технологий в строительном оборудовании и погружением в виртуальную реальность. Ловкость и реакцию можно будет проверить на турнирах по настольному футболу, увидеть флешмоб строителей и забрать приз, напоминающий о том, что будущее уже наступило.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 апреля, 10:51 • статья

Решить вопрос с едой

Вот когда я хочу поесть, я не думаю о том, что перед этим нужно готовить.
 28 марта, 07:10 • статья

Экологически ответственен

Новосибирский водоканал стал победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2017». Сиб.фм разбирался, за что предприятие удостоили престижной награды.
 15 марта, 07:07 • репортаж

Хирургией не занимаются небожители

Корреспондент Сиб.фм провёл несколько часов в новосибирской клинике Мешалкина, понаблюдал за операцией по шунтированию аорты и узнал, что значит быть хорошим хирургом.
самое популярное
 24 апреля, 13:46 • новость

Девушка с голой попой шокировала пассажиров новосибирского метро

Небольшой переполох вызвала белокурая пассажирка, которая была замечена в Новосибирском метрополитене — красавица была одета по последней моде — в рваных джинсах, при этом огромная дырка красовалась у блондинки на ягодицах.
 26 апреля, 16:38 • новость

Я начинаю сходить с ума — арест тушившего «Зимнюю вишню» пожарного признали законным

Пожарному, тушившему кемеровский ТЦ, Сергею Генину отказали в удовлетворении апелляционной жалобы — адвокат потерпевших считает, что сотрудники спасали вещи из гардероба, а не людей.
 28 апреля, 14:22 • новость

Пьяную дебоширку вышвырнули из автобуса в Новосибирске

В Новосибирске женщина вместе со своей подругой заставила парня уступить ей место, а после «победы» устроила истерику в автобусе.
 24 апреля, 11:07 • новость

Телом на море, ушами в Сибири: Yota снизит цены на связь в Крыму

Более чем в семь раз российский инновационный оператор уменьшит стоимость на исходящие звонки в Крыму.
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 23 апреля, 13:15 • новость

У новосибирской новостройки вспыхнул утеплитель

Новосибирский регион захлестнула череда пожаров — на этот раз пришлось тушить вспыхнувшую в областном центре новостройку.