«Восточная Техника»: Новосибирск открывает эру умных машин

Будущее, показанное в фантастических фильмах — ближе, чем мы думаем; в День Победы в Новосибирске пройдёт презентация инновационной техники Caterpillar с флешмобом строителей и погружением в виртуальную реальность.

Компания «Восточная Техника» открывает эру новых машин. Технологии, использованные в инновационных экскаваторах линейки Cat®, позволяют до 25 % снизить расход топлива, а эксплуатационные расходы — до 15 %, увеличить эффективность работы оператора до 45 % и обеспечить ещё больший комфорт для машиниста во время работы.

Среди новинок выделяется Cat320, способный работать в заданном пространстве и не выходить за его пределы, контролировать загрузку самосвала, а также управлять положением ковша и стрелы в автоматизированном режиме для выполнения работ строго в соответствии с проектом.

В Сибири флагман представит официальный дилер Caterpillar — компания «Восточная Техника», которой в 2018 году исполнится 20 лет. Для того, чтобы продемонстрировать широкой публике свои технические возможности, Cat320 преодолеет более 4000 км, заедет в Омск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, Красноярск, Иркутск и Читу.

«Презентация инновационного экскаватора Cat, которая совпадает с нашим юбилеем, — очень значимое для нас событие, поэтому мы хотим разделить его со всем нашим регионом и его жителями. Мы покажем, что строительная спецтехника — это не только надежность и мощь, но ещё и захватывающее зрелище», — рассказал директор по маркетингу ООО «Восточная Техника» Сэм Климовский.

Всю свою мощь и интеллект жителям Новосибирска Cat320 покажет 9 мая. В торговом центре «Ройял Парк» в 10:00 состоится роуд-шоу с презентацией новейших технологий в строительном оборудовании и погружением в виртуальную реальность. Ловкость и реакцию можно будет проверить на турнирах по настольному футболу, увидеть флешмоб строителей и забрать приз, напоминающий о том, что будущее уже наступило.