Житель Новосибирска выиграл тонну бензина от Ретро FM

С 1 апреля слушатели Ретро FM ежедневно соревновались за карту помощи на дорогах и за право попасть в финал проекта «Гонка за тонной»

26 апреля в Баварском клубном ресторане «Максимилианс» состоялся финал проекта. Разыгрывалась ни много ни мало тонна бензина, 100 литров и призы от партнеров.

«20 финалистов активно сражались за главный приз. Борьба была захватывающей. Наши участники выполняли непростые задания ведущего, отгадывали хиты 70-х, 80-х и 90-х и даже устраивали гонки на машинах. Они были игрушечными, зато призы очень даже настоящими», — рассказали организаторы конкурса.

Пройдя все испытания и одержав победу в финальной гонке, счастливым обладателем тонны бензина стал Валентин Кривошей.

Генеральный партнер проекта компания «Автостарт» — официальный дистрибьютор смазочных материалов Neste Oil.

Напомним, в апреле Ретро FM Новосибирск радио представило очередной сезон саги об азарте и скорости «Гонка за тонной».