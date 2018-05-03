Жители новосибирского левобережья пожаловались на нелегальные базары

В ходе общественного рейда в Новосибирске по нестационарным торговым объектам левобережья выявили массу нарушений.

Волонтёры общественного движения «Гражданский патруль» обратили внимание на незаконную торговлю в Ленинском районе Новосибирска. Согласно городской схеме размещения, там легализованы почти 750 тысяч торговых киосков. Однако по итогам общественной проверки фактически уличный рынок на треть больше официальных данных.

«Мы проверили порядка двухсот объектов торговли и уже смело можем сказать, легально в Новосибирске работает семь палаток из 10-и. В отдельных местах организовались целые базары нелегалов. Такие ярмарки работают сегодня в районе улице Геодезической и Площади Маркса», — рассказал активист движения Андрей Афанасьев.

С начала апреля уличную торговлю проверили на улицах Геодезическая, Блюхера, а также на Проспекте и площади Маркса. Зафиксировано порядка 70 нарушений, среди них — несоответствие заявленной в документе площади и числа палаток. В мэрию Новосибирска уже направленны соответствующие жалобы.

Пресс-служба «Гражданского патруля» отметила, что торговый реестр Новосибирска игнорируется торговцами левобережья достаточно смело. Так, недавно по жалобе общественников полиция оштрафовала одного такого палаточника-нелегала на Проспекте Карла Маркса 20. Но на следующий день он снова работал как ни в чём не бывало.

По мнению руководителя «Гражданского патруля» Ростислава Антонова, такие примеры не единичны и могут свидетельствовать не о слабых санкциях, а об отсутствии принципиальной позиции в администрации Ленинского района.

Напомним, в апреле по настоянию общественников в новосибирской детской больнице начали ловить крыс.