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В России хотят штрафовать за торговлю «санкционкой»

 4 мая, 13:12
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В России хотят штрафовать за торговлю «санкционкой»
фото с сайта pixabay.com

В Госдуму внесён законопроект — виновников хотят штрафовать, а товары отбирать.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в случае принятия которого, за торговлю санкционными товарами будут штрафовать, сообщает издание Газета.ru.

За оборот санкционных товаров будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч для должностных, и от 70 до 100 тысяч для юридических. Кроме штрафа, у виновных будут изымать запрещённые товары.

Как уточняет издание, оборот санкционных товаров — это их транспортировка, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение сделок с ними.

Напомним, в апреле отменили Иркутский книжный фестиваль — главный спонсор накануне понёс убытки от зарубежных санкций.

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