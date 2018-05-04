В России хотят штрафовать за торговлю «санкционкой»

В Госдуму внесён законопроект — виновников хотят штрафовать, а товары отбирать.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, в случае принятия которого, за торговлю санкционными товарами будут штрафовать, сообщает издание Газета.ru.



За оборот санкционных товаров будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч для должностных, и от 70 до 100 тысяч для юридических. Кроме штрафа, у виновных будут изымать запрещённые товары.



Как уточняет издание, оборот санкционных товаров — это их транспортировка, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение сделок с ними.



Напомним, в апреле отменили Иркутский книжный фестиваль — главный спонсор накануне понёс убытки от зарубежных санкций.