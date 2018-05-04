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9 мая впервые по Новосибирску проедут мотовездеходы

 4 мая, 14:25
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9 мая впервые по Новосибирску проедут мотовездеходы
фото с сайта pixabay.com

Армейские машины примут участие в параде в честь Дня Победы — обычно их используют войска специального назначения.

Как сообщает ТАСС, «Коробка» состоящая из мотовездеходов АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на параде 9 мая.

«Мотовездеходы АМ-1, которые применяются в соединениях войск специального назначения, и боевые машины сопровождения ракетного комплекса „Ярс“, впервые примут участие в Параде Победы в Новосибирске. Экипаж мотовездоходов АМ-1 представят военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области. Машины рассчитаны на мобильное передвижение по пересечённой местности, ведение дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных климатических условиях. Армейский мотовездеход был разработан на базе серийной гражданской модели, однако военная техника существенно модернизирована и имеет улучшенные характеристики», — цитирует агентство пресс-службу Минобороны России.

Генеральная репетиция Парада Победы в Новосибирске назначена на 7 мая.

Напомним, в апреле механики-водители 41 общевойсковой армии Центрального военного округа показали мастерство управления многотонной техникой на репетиции к параду, посвященного 73 годовщине Дня Победы в Новосибирске.

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