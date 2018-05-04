Беременная женщина пострадала в ДТП в Новосибирске

Авария случилась в левобережье города — пострадавшую увезли на скорой.

Как сообщил Сиб.фм очевидец происшествия, примерно в 14:30 на площади Труда в Ленинском районе столкнулись трамвай № 15 и маршрутное такси № 54. В ДТП пострадала беременная женщина, ехавшая в маршрутке. С места аварии её увезли на «скорой помощи».



На данный момент выясняются причины дорожно-транспортного происшествия.



Напомним, в апреле из-за столкновения «КамАЗа» и Volvo в Новосибирской области погибли водитель иномарки и проезжавший мимо велосипедист.