Беременная женщина пострадала в ДТП в Новосибирске
4 мая, 17:02
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фото из группы «служба аварийных комиссаров «Альянс» в «ВКонтакте»
Авария случилась в левобережье города — пострадавшую увезли на скорой.
Как сообщил Сиб.фм очевидец происшествия, примерно в 14:30 на площади Труда в Ленинском районе столкнулись трамвай № 15 и маршрутное такси № 54. В ДТП пострадала беременная женщина, ехавшая в маршрутке. С места аварии её увезли на «скорой помощи».
На данный момент выясняются причины дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в апреле из-за столкновения «КамАЗа» и Volvo в Новосибирской области погибли водитель иномарки и проезжавший мимо велосипедист.