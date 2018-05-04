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Годовалому новосибирскому зайцу собирают деньги на операцию

 4 мая, 11:41
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Годовалому новосибирскому зайцу собирают деньги на операцию
фото со страницы Михаила Фаустова в Facebook

В Новосибирске нашли на дороге раненого зайца — оказалось, у него травма позвоночника, на лечение необходимо 15 тысяч рублей.

Создатель чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Михаил Фаустов рассказал на своей странице в Facebook историю девушки Кати. Она ехала по Новосибирску на автомобиле по своим делам и вдруг увидела на дороге раненого дикого зайца. Он вылез на улицу Богдана Хмельницкого из ближайшей лесополосы.

«Катя бросилась наперерез окружающему транспорту и подобрала зайчика. Катя отвезла его в ветеринарку, где выяснилось, что зайчику примерно год, и ему не надо пришивать новые ножки, но травма позвоночника требует операции», — написал Михаил Фаустов.

Операция зайцу обойдётся в 10 тысяч рублей, а содержание его в ветеринарной клинике в 5 тысяч рублей.

Основатель чемпионата попросил всех неравнодушных помочь собрать деньги на лечение зверька и перевести сумму на карту:

«Катина альфа 4154822029860940. Катин сбер 4276844029485844», — написал он.

Напомним, в апреле новосибирские волонтёры прооперировали коршуна с редким оперением.

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