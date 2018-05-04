Из-за подготовки к параду перекроют главные улицы Новосибирска
4 мая, 14:29
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Утром и днём 5 мая новосибирским автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придётся учитывать в своём маршруте репетицию военного парада.
На время репетиций парада войск Новосибирского гарнизона движение будет запрещено 5 мая с 7.00 до 15.30:
1. по Красному проспекту на участке от Фабричной до Гоголя;
2. по Мичурина на участке от Фрунзе до Орджоникидзе;
3. по Ядринцевской на участке от Красного проспекта до Каменской;
4. по Орджоникидзе на участке от Советской до Каменской;
5. по Кирова на участке от Восход до Каменской;
6. по Октябрьской магистрали на участке от Каменской до Красного проспекта.
«Для обеспечения безопасности движения и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада и празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет ограничено движение транспортных средств», — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Напомним, в апреле мэрия Новосибирска из-за Пасхи перекрыла более десяти участков дорог.