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Кубок Чемпионата мира по футболу-2018 привезут в Новосибирск

 4 мая, 08:55
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Кубок Чемпионата мира по футболу-2018 привезут в Новосибирск
кубок fifa в краснодаре. фото предоставлено coca-cola

Кубок футбольного чемпионата мира отправился в тур по России в знак того, что подготовка к соревнованиям уже на финишной прямой; организаторы и компания-партнёр ЧМ-2018 выставят главную награду первенства на Михайловской набережной в Новосибирске.

Кубок Чемпионата мира о футболу-2018 сможет увидеть каждый третий житель России: оргкомитет «Россия-2018» создал самый длинный в истории маршрут Тура Официального Кубка по стране, принимающей мировое футбольное первенство. Кубок преодолеет более 27 000 км и сменит 11 часовых поясов.

Трофей отправился в тур 9 сентября 2017 года со стадиона «Лужники» в Москве и уже посетил Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В Новосибирск такую высокую награду привезут впервые.

Церемония приветствия Кубка состоится на Михайловкой набережной 5 мая. Он пробудет там два дня — все желающие смогут с ним сфотографироваться. Также Кубок побывает в центре спортивной подготовки «Заря» и искитимском спорткомплексе «Арена 300».

«Новосибирск станет второй остановкой в маршруте Тура Официального Кубка по России в 2018 году после Владивостока. Затем легендарный трофей посетит еще в 7 российских городов: Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву», — сообщили представители Coca-Cola — компании-партнёра чемпионата.

С января по апрель 2018 года Кубок побывает и в международном путешествии — за 123 дня путешествия его показали в 91 городе в 51 стране.

Напомним, 24 марта в новосибирском театральном сквере установили часы обратного отсчёта до чемпионата; в церемонии принял участие Анатолий Локоть.

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