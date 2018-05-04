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Наплыв нигерийских проституток прогнозируется в Новосибирске во время ЧМ-2018

 4 мая, 12:34
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Наплыв нигерийских проституток прогнозируется в Новосибирске во время ЧМ-2018
фото с сайта pixabay.com

По мнению экспертов, большой наплыв африканских жриц любви может привести к увеличению ВИЧ-инфицированных в Новосибирске.

Руководитель общественной организации «Альтернатива», которая занимается освобождением людей из рабства Олег Мельников считает, что на время чемпионата мира по футболу увеличится поток девушек лёгкого поведения. Об этом он рассказал РБК.

По его словам, ежегодно в Россию приезжают около пяти тысяч девушек из Нигерии заниматься проституцией. Чаще всего в страну они попадают по учебной визе. Однако из-за чемпионата мира по футболу количество приезжих африканок может увеличиться до 20 тысяч человек.

«Им будут покупать самый дешёвый билет на футбол, на самолёте они будут лететь в Россию. И без каких-либо виз или проверок попадать в страну», — рассказал Олег Мельников.

По его расчётам, более ста африканок могут попасть в сибирский мегаполис. Стоимость одного часа услуг женщины из Африки, по словам Олега Мельникова, оценивается примерно в 25 долларов.

Нигерия числится среди мировых лидеров по количеству ВИЧ-инфицированных. Мельников считает, что увеличение трафика оттуда может привести к всплеску распространения болезни в Новосибирске.

Напомним, в апреле нигерийскую жрицу любви выслали из Новосибирска на родину.

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