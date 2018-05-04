Новосибирский пикабушник обвинил батутный парк в нечестных розыгрышах

Мужчина провёл расследование и выяснил, что билет на батуты в Новосибирске и новенький Iphone получила мать маркетолога.

Житель Новосибирска решил поучаствовать в розыгрыше билета в новый батутный парк «ОГОНЬ» в ТРЦ «Аура» и проиграл. Казалось бы, обычное дело — просто не повезло. Но мужчина решил разобраться в этом и заподозрил администраторов группы в «ВКонтакте», где проходил розыгрыш, в махинации. Историю своего расследования он опубликовал на сайте «Пикабу» под ником CheloveKley.

Конкурс проводился в группе батутного парка «ОГОНЬ» в соцсети «ВКонтакте» — людям нужно быть участником сообщества, сделать репост записи и ждать, пока случайный генератор выберет победителя. Билет на развлечение получила некая Светлана Султанова. Новосибирец хотел было забыть о неудавшимся для него розыгрыше, но что-то ему не давало покоя — и он решил проверить некоторые детали.

Для начала он решил узнать, выполнила ли победительница все условия конкурса. Оказалось, что нет — она не состояла в группе, о чём мужчина сообщил администраторам сообщества. В ответ они предположили, что женщина после победы отписалась от группы. Но CheloveKley было уже не остановить.

Он выяснил, что Светлана Султанова была онлайн ещё до того, как были объявлены результаты конкурса — соответственно, она не состояла в группе на момент розыгрыша. CheloveKley обратился с этим к администраторам.

Те в свою очередь разъяснили, что, возможно, она пользуется программой, которая не показывает онлайн человек или нет.

«Ответ в целом логичный и понятный, но сердечко-то чувствует подвох. Ещё раз просматриваем страницу „победителя“ и натыкаемся на сына, который чудесным образом находится в друзьях у маркетолога парка. Прикидывая, что это всё не совпадение, в очередной раз пишем администратору, а под постом с победителем кидаем все найденные факты», — написал CheloveKley.

Как результат — правдоискателя добавили в чёрный список сообщества.

Однако на публикации поста на «Пикабу» история не закончилась, и CheloveKley вместе уже с другими людьми начали узнавать новые факты об этом. Так, автор заметил, что у победительницы нет больше в друзьях того маркетолога.

«Вот видишь, человек от сына отрёкся ради приза», — с иронией ответил пользователь Gilnaros.

Другой же пользователь заметил ещё одно совпадение — в следующем розыгрыше той группы победу снова одержала Светлана Султанова. И на этот раз уже не билет на батут, а Iphone X.

Напомним, в январе в мошенничестве с розыгрышем квартиры обвинили в соцсетях известного новосибирского ведущего.